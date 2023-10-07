В Пензе легковой автомобиль упал с моста

07.10.2023 | 08:12

Утром в субботу, 7 октября, в Пензе произошло серьезное ДТП. С моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина, упал автомобиль.

Авария случилась около 6:00.

Фото и видео с места происшествия появились в пензенских каналах мессенджера Telegram. Камера запечатлела лежащий на крыше автомобиль. Кузов сильно деформирован.

Очевидец снял на видео спасателей и медиков, которые работают на месте происшествия. Им удалось вытащить из автомобиля пострадавшего мужчину.

Пока официальной информации о происшествии нет. По словам очевидцев, погибли два человека.

Аналогичное ДТП случилось поздним вечером 16 января. Легковушка слетела с моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина. Пензенцы сообщили, что салон оказался пустым. Вероятно, водитель скрылся с места аварии.