В Пензе легковой автомобиль упал с моста

Утром в субботу, 7 октября, в Пензе произошло серьезное ДТП. С моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина, упал автомобиль.
Авария случилась около 6:00.
Фото и видео с места происшествия появились в пензенских каналах мессенджера Telegram. Камера запечатлела лежащий на крыше автомобиль. Кузов сильно деформирован.
Очевидец снял на видео спасателей и медиков, которые работают на месте происшествия. Им удалось вытащить из автомобиля пострадавшего мужчину.
Пока официальной информации о происшествии нет. По словам очевидцев, погибли два человека.
Аналогичное ДТП случилось поздним вечером 16 января. Легковушка слетела с моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина. Пензенцы сообщили, что салон оказался пустым. Вероятно, водитель скрылся с места аварии.
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