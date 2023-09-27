В Заречном 12-летняя девочка попала под колеса Citroen

27.09.2023 | 09:36

Вечером во вторник, 26 сентября, в Заречном сбили 12-летнюю девочку. Это случилось около 19:30.

Как рассказали в ОГИБДД г. Заречного Пензенской области, ребенок попал под колеса напротив дома № 32 на проспекте 30-летия Победы. Девочку сбил 41-летний водитель Citroen.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в ОГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

31 августа на улице Зеленой в Заречном 32-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai наехала на 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали.

17 августа на улице Комсомольской сбили 8-летнего мальчика на велосипеде. С места аварии ребенка также увезли в больницу.