В Заречном 12-летняя девочка попала под колеса Citroen

Вечером во вторник, 26 сентября, в Заречном сбили 12-летнюю девочку. Это случилось около 19:30.
Как рассказали в ОГИБДД г. Заречного Пензенской области, ребенок попал под колеса напротив дома № 32 на проспекте 30-летия Победы. Девочку сбил 41-летний водитель Citroen.
«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в ОГИБДД.
По факту случившегося проводится проверка.
31 августа на улице Зеленой в Заречном 32-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai наехала на 9-летнего велосипедиста. Мальчика госпитализировали.
17 августа на улице Комсомольской сбили 8-летнего мальчика на велосипеде. С места аварии ребенка также увезли в больницу.
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