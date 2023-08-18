В Заречном сбили 8-летнего велосипедиста

18.08.2023 | 14:14

В Заречном автомобилист сбил ребенка на велосипеде. Это случилось в четверг, 17 августа, напротив дома № 15 на улице Комсомольской.

Очевидцы выложили в Telegram кадр с места ЧП. «ДТП с ребенком», - подписал автор.

В комментариях началось бурное обсуждение. Местные жители сразу поняли, что авария случилась на регулируемом пешеходном переходе - он расположен слева и не попал в кадр.

«Увезли в больницу, гематома, глубокая рана на ладони, царапины», «Мальчик летел на велосипеде, не спешился на переходе, как это требуют ПДД. Влетел в бок, в колесо, у водителя не было ни времени, ни обзора, чтобы остаться», «Ничего, что он проезд с наездом совершил в тот момент, когда для пешеходника был зеленый сигнал светофора? Обоюдная вина, только, как уже неоднократно говорил, ответственности у водителя будет поболее, чем у малолетнего велосипедиста», «Водитель тоже поворачивал на разрешающий», - поделились зареченцы информацией и мнениями.

Аварию прокомментировали в ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Заречный. «В 15:35 водитель автомобиля Kia GE, мужчина 1989 года рождения, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, мальчика 2015 года рождения. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения, госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

Фото 2 - ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Заречный Пензенской области.