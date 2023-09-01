В Заречном женщина на Nissan сбила 9-летнего велосипедиста

Вечером четверга, 31 августа, на улице Зеленой в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
По предварительным данным, в 16:50 напротив дома № 10е 32-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai сбила 9-летнего велосипедиста.
Мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
17 августа в Заречном сбили 8-летнего мальчика на велосипеде. Это случилось напротив дома № 15 на улице Комсомольской. С места аварии ребенка увезли в больницу.
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