В Заречном женщина на Nissan сбила 9-летнего велосипедиста

01.09.2023 | 10:58

Вечером четверга, 31 августа, на улице Зеленой в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 16:50 напротив дома № 10е 32-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai сбила 9-летнего велосипедиста.

Мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

17 августа в Заречном сбили 8-летнего мальчика на велосипеде. Это случилось напротив дома № 15 на улице Комсомольской. С места аварии ребенка увезли в больницу.