Очевидцы рассказали о ДТП у Петропавловской церкви в Пензе

23.09.2023 | 12:44

В субботу, 23 сентября, в Пензе случилось серьезное ДТП у храма Петра и Павла, на пересечении улицы Рахманинова и 6-го проезда Пестеля.

Кадры с места происшествия попали в Сеть. На них запечатлен автомобиль, у которого сильно повреждена передняя часть.

Также видно, что на место происшествия прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Движение автомобилей затруднено, поэтому на перекрестке работает регулировщик.

О пострадавших не сообщается.

Ранее были опубликованы кадры с места смертельного ДТП, произошедшего 22 сентября под Каменкой. В аварии погибли мужчина и женщина, ехавшие на Kia Rio.