Водителем, сбившим пешехода в Пензе, оказался 18-летний парень

13.09.2023 | 11:53

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Пензе во вторник, 12 сентября.

В этот день в Сети появилась информация о сбитом пешеходе и кадры с места событий. По фото можно было понять, что человек лежит на асфальте недалеко от зебры, а поперек дороги стоит легковой автомобиль.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 14:05 около дома № 104 на улице Большой Арбековской 18-летний юноша, управлявший ВАЗ-2114, наехал на 39-летнего мужчину.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнили в отделении пропаганды.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.