На улице Большой Арбековской в Пензе сбили пешехода

Во вторник, 12 сентября, на улице Большой Арбековской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Информацией об аварии поделились очевидцы ее последствий.
На выложенных в Сеть кадрах видно человека, лежащего на асфальте неподалеку от нерегулируемого перехода, и автомобиль ВАЗ, стоящий поперек проезжей части.
Вещи пострадавшего разбросало по дороге.
На место ДТП прибыла карета скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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