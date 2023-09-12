На улице Большой Арбековской в Пензе сбили пешехода

12.09.2023 | 18:16

Во вторник, 12 сентября, на улице Большой Арбековской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Информацией об аварии поделились очевидцы ее последствий.

На выложенных в Сеть кадрах видно человека, лежащего на асфальте неподалеку от нерегулируемого перехода, и автомобиль ВАЗ, стоящий поперек проезжей части.

Вещи пострадавшего разбросало по дороге.

На место ДТП прибыла карета скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.