На острове Пески в Пензе женщина сбила 5-летнего ребенка

04.09.2023 | 12:06

В воскресенье, 3 сентября, на острове Пески в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:00 около дома № 12 на улице Тельмана 34-летняя женщина на автомобиле «Лада-Приора» сбила 5-летнего мальчика.

Маленький пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 августа в регионе сразу два ребенка попали под колеса машин: в Шемышейке 18-летний водитель мотоцикла «Восход-3М» допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, в Пензе на улице Бакунина 40-летняя женщина на Kia Rio сбила 8-летнего пешехода. Обоим детям потребовалась госпитализация.