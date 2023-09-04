На острове Пески в Пензе женщина сбила 5-летнего ребенка

В воскресенье, 3 сентября, на острове Пески в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
По предварительным данным, в 18:00 около дома № 12 на улице Тельмана 34-летняя женщина на автомобиле «Лада-Приора» сбила 5-летнего мальчика.
Маленький пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
30 августа в регионе сразу два ребенка попали под колеса машин: в Шемышейке 18-летний водитель мотоцикла «Восход-3М» допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, в Пензе на улице Бакунина 40-летняя женщина на Kia Rio сбила 8-летнего пешехода. Обоим детям потребовалась госпитализация.
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