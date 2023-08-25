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Происшествия

В Сердобске вандалы испортили светильник в обновленном сквере

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Глава Сердобского района Александр Бедикин рассказал об акте вандализма в райцентре. Хулиганы орудовали в сквере имени П. Н. Яблочкова.

Сквер реконструировали в течение всего лета. В нем даже появился необычный арт-объект - гигантская лампочка, напоминающая о том, что Павел Яблочков, первооткрыватель «электрической свечи», - местный уроженец.

Однако кому-то преобразование сквера пришлось не по вкусу.

«23 августа в сквере имени Яблочкова УМЫШЛЕННО был испорчен светильник. Он был сломлен у основания и брошен на тротуар», - написал Александр Бедикин в своем телеграм-канале.

Он разместил фото, на которых запечатлен фонарь до и после нашествия вандалов.

«Виновный должен понести ответственность! Порча имущества, которое служит людям, не является нормой. Если этому злу не поставить заслон, дальнейшее благоустройство общественных территорий станет бессмысленным», - резюмировал глава района.

Он призвал сердобчан быть нетерпимыми к подобным деяниям и сообщать в администрацию о фактах порчи имущества, которые помогут в поиске виновных.

Ранее глава Заречного Олег Климанов рассказал о местных вандалах. 15 августа коммунальщики до позднего вечера занимались реконструкцией остановочного павильона на проспекте 30-летия Победы. Они заменили все витражные стекла, а уже утром 16-го числа кто-то бросил в одно из них черную краску. Растекшаяся клякса уничтожила многочасовой труд. А новые перила моста в центральном парке оказались изрисованными надписями.

«Заявление в правоохранительные органы подано. За порчу имущества в общественных местах Уголовным кодексом РФ предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей», - предупредил Климанов.

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Источник — фото t.me/av_bedikin
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