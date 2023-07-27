История Пензы: Американец украл идею лампочки у Яблочкова

27.07.2023 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 2012 году на Шуисте был открыт инновационный объект - технопарк. Ему присвоили имя выдающегося ученого, нашего земляка Павла Яблочкова. Он прославился изобретением дуговой лампы.

Вообще-то открытие Павел Николаевич совершил абсолютно случайно. В 1875 году он занимался изучением электролиза поваренной соли. Однажды у Яблочкова выпали из рук угли и упали в электролитическую ванну, они коснулись друг друга и вспыхнули, озарив лабораторию ярким светом.

В ту же секунду к Павлу Николаевичу пришла гениальная идея об устройстве новой лампочки. Однако производственные возможности в России не позволяли завершить задуманное. Ученому пришлось рискнуть и на последние деньги уехать во Францию.

Весной 1876 года Яблочков усовершенствовал конструкцию и вскоре получил патент. Новая лампа накаливания стала прорывом в мировой науке. Иностранные газеты тогда пестрели заголовками «Россия - родина электричества», «Свет приходит к нам с Севера - из России».

За лампочками тотчас начали выстраиваться громадные очереди. Ими освещались фешенебельные магазины Парижа, а простые жители ходили смотреть на лампы словно на чудо из другого мира. Когда они разом вспыхивали, французы взрывались овациями.

Как это часто бывает, сразу после изобретения качественно нового продукта, идеи мгновенно воруются. К Томасу Эдисону однажды попала лампа Яблочкова, он ее немного переделал и оформил на себя новый патент. Для нашего земляка он стал врагом № 1.