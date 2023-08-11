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Общество

В Сердобске установили гигантскую лампочку в честь Павла Яблочкова

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В сердобском сквере имени П. Н. Яблочкова появился необычный арт-объект – гигантская лампочка. Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации города Марина Ермакова.

Она напомнила, что к благоустройству сквера приступили с приходом летнего тепла. Сейчас работы вышли на финишную прямую, осталось лишь озеленение, однако процесс тормозит жаркая погода.

Марина Ермакова напомнила, что Павел Яблочков, электротехник, военный инженер, изобретатель и предприниматель, - местный уроженец.

«Родился он 14 сентября 1847 году в Сердобском уезде (село Яблочково, в напоминание, о котором имеется памятная табличка недалеко от села Дубасово). Умер 19 марта 1894 года в городе Саратове», - написала она.

Павел Яблочков известен как первооткрыватель «электрической свечи», которую также называли его именем. Изобретателю установлен памятник в Сердобске, его именем назван технопарк в Пензе.

По словам Ермаковой, во время воплощения проекта возникла идея установить оригинальный памятник земляку.

«Может быть, она у нас получилась и очень современная, но я считаю, что вышел очень стильный объект, вписывающийся в городское пространство», - высказала она свое мнение.

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Источник — фото vk.com/id717738346
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