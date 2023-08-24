В Пензе напротив ТРК «Коллаж» сбили женщину

24.08.2023 | 10:56

В среду, 23 августа, на проспекте Строителей, напротив ТРК «Коллаж», под колеса ВАЗ-2114 попала 40-летняя женщина.

По предварительным данным, ДТП случилось в 21:00. За рулем автомобиля находился 21-летний водитель.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», - сообщили в УГИБДД УМВД по Пензенской области.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Пензе на улице Собинова сбили 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.