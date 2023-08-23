В Пензе на улице Собинова сбили 10-летнего мальчика

23.08.2023 | 14:17

Во вторник, 22 августа, в Пензе на улице Собинова 10-летний мальчик попал под колеса Renault Sandero.

По предварительной информации, происшествие случилось в 19:00. Иномаркой управляла 29-летняя женщина. В результате ДТП ребенок получил травмы, но обошлось без госпитализации.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

«Уважаемые родители, помните: от вашей дисциплины на дороге зависит безопасность вашего ребенка. Дети должны знать, что при переходе проезжей части всегда нужно оценивать ситуацию, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы», - предупредила инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Ранее на улице Терновского в Пензе ребенок на самокате попал под колеса Toyota Corolla. Ему потребовалась госпитализация.