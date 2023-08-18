В Пензе горящую «Волгу» тушили шесть пожарных

18.08.2023 | 17:19

В пятницу, 18 августа, в Пензе вспыхнул легковой автомобиль. Видео с места событий появилось в Сети.

«Приблизительно в 15:00 загорелась «Волга». Возгорание произошло около дома № 35 на проспекте Строителей», - говорится в сообщении.

На записи, сделанной из окна многоэтажного дома, видно, что с огнем борются профессионалы.

«Короче, горит машина. Сейчас пожарные приехали, тушат», - говорит автор за кадром.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 15:01. На место прибыли шестеро пожарных на спецавтомобиле.

«Выгорело подкапотное пространство автомобиля «Волга» на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.