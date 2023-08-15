Сетевое издание|18+|Вторник|15 авг 2023|17:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На парковке на улице Мира загорелась иномарка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 15 августа, в Пензе на улице Мира вспыхнула иномарка. ЧП случилось во дворе у дома № 65 в ЖК «Прилесный».

Кадрами с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель. В объектив камеры попал объятый пламенем автомобиль. Вероятно, пожар начался в моторном отсеке, а затем перекинулся на салон.

Рядом с горящей машиной стоит другая. Вероятно, она пострадала от пламени.

«Выгорел моторный отсек, кузов легкового автомобиля Nissan Qashqai. У автомобиля Toyota Camry пострадал бампер, фары и капот», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ликвидацией пожара занимались 4 спасатели, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал.

7 августа на трассе в Вадинском районе после ДТП вспыхнул «УАЗ-Патриот». 59-летний пассажир автомобиля погиб на месте аварии, водитель получил травмы и был госпитализирован.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео t.me/prosto_penza_58
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте