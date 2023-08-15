На парковке на улице Мира загорелась иномарка

15.08.2023 | 17:15

Во вторник, 15 августа, в Пензе на улице Мира вспыхнула иномарка. ЧП случилось во дворе у дома № 65 в ЖК «Прилесный».

Кадрами с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель. В объектив камеры попал объятый пламенем автомобиль. Вероятно, пожар начался в моторном отсеке, а затем перекинулся на салон.

Рядом с горящей машиной стоит другая. Вероятно, она пострадала от пламени.

«Выгорел моторный отсек, кузов легкового автомобиля Nissan Qashqai. У автомобиля Toyota Camry пострадал бампер, фары и капот», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ликвидацией пожара занимались 4 спасатели, прибывших на спецмашине. В ЧП никто не пострадал.

7 августа на трассе в Вадинском районе после ДТП вспыхнул «УАЗ-Патриот». 59-летний пассажир автомобиля погиб на месте аварии, водитель получил травмы и был госпитализирован.