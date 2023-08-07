Появились подробности серьезного пожара в Сердобске

07.08.2023 | 09:16

В Сердобске к тушению пожара в многоэтажке на улице Чайковского привлекли 8 спасателей и три спецмашины. ЧП случилось вечером в воскресенье, 6 августа.

Вызов поступил в 19:38. Загорелись квартиры на последнем, шестом этаже доме № 80. Фото и видео с места ранее опубликовали в соцсетях.

«Выгорело на площади 10 кв. м внутри 4-комнатной квартиры, выгорел балкон на площади 3 кв. м. В соседней квартире выгорело на площади 30 кв. м внутри 3-комнатной квартиры», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре никто не пострадал.

Сейчас специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах возгорания.