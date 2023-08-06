В Сердобске пожар охватил две квартиры в многоэтажке

06.08.2023 | 22:36

В воскресенье, 6 августа, в Сердобске произошел серьезный пожар в 6-этажном доме на улице Чайковского.

Видео и фото с места происшествия появились в пензенском Telegram-канале.

Очевидцы запечатлели два балкона на последнем этаже. Они охвачены огнем. К горящим помещениям по поднятой лестнице поднимается пожарный.

На данный момент официальной информации о ЧП нет. Не известно, пострадали ли при пожаре люди.

Местные жители сообщили, что выгорели две квартиры. Из-за ликвидации пламени залило жилье этажом ниже.

15 июля в садовом товариществе «Белый угол» в Сердобске также произошел серьезный пожар. Среди сгоревших конструкций дачного домика спасатели нашли тела двух погибших: мужчины 1974 года рождения и женщины 1977 года рождения.