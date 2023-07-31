На трассе в Городищенском районе огонь уничтожил легковушку

31.07.2023 | 08:29

Утром в понедельник, 31 июля, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось ЧП. Загорелся легковой автомобиль Ford Mondeo. Движение транспорта пришлось остановить.

По предварительным данным, возгорание случилось на 698-м километре дороги около 7:00. Ликвидацией пламени занимались пожарные.

Горящий автомобиль запечатлел на видео участник группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Огонь охватил салон и багажник.

Последствия возгорания также попали в объектив камеры. Судя по кадрам, пламя полностью уничтожило машину.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области. Вызов спасатели получили в 6:55. На место выехали 5 человек на двух спецмашинах. Погибших и пострадавших при пожаре нет.

27 июля на трассе Тамбов - Пенза загорелся грузовик с двумя прицепами. Пламя бушевало в кабине. В ЧП никто не пострадал.