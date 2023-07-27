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Происшествия

В Пензенской области на Тамбовской трассе загорелся грузовик

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Утром в четверг, 27 июля, в Пензенской области загорелся большегруз.

Запись с регистратора проезжавшего мимо места ЧП автомобиля появилась в Сети. На ней видно, что от кабины грузовика с двумя прицепами, стоящего на обочине, поднимаются клубы дыма.

«Трасса Пенза - Тамбов, граница Каменского и Белинского района, горит КамАЗ. Время 07:30», - обозначил автор время и место съемки.

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 7:09 поступил сигнал о том, что в Каменском районе горит кабина грузового автомобиля. На тушение привлекалось 3 человека, использовалась 1 единица спецтехники.

«Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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