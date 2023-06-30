Опубликованы кадры спасения пензенцев у ТРЦ «Суворовский»

30.06.2023 | 13:55

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало видео, на котором запечатлено спасение водителя и пассажиров автомобиля, попавшего в горячую ловушку у ТРЦ «Суворовский» в ночь на пятницу, 30 июня.

Ранее сообщалось, что около полуночи там прорвало трубу с горячей водой. Кипяток полился на парковку и заблокировал легковую машину: жидкость поднялась до уровня двери.

Женщина-водитель пыталась выехать со стоянки, но авто буксовало и глохло. Выйти из транспортного средства по понятным причинам никто не мог.

На помощь пришли пожарные.

«В боевой одежде спасатели пробрались к автомобилю и вручную вытолкали его из горячего плена. Благодаря быстрому реагированию и слаженному действию пожарных никто не пострадал», - добавили в управлении.

В памяти многих пензенцев жива трагедия, случившаяся осенью 2019 года на улице Аустрина, когда под легковой машиной образовалась яма с кипятком.

19 ноября в результате аварии на трубопроводе у дома № 37 произошло размытие грунта и обвал асфальтового покрытия. Через несколько минут туда рухнула «Лада-Ларгус» с находившимися в ней двумя мужчинами. Выбраться никто не смог.