В Мокшанском районе на трассе М-5 погиб пешеход

24.04.2023 | 12:21

На трассе М-5 в Мокшанском районе Пензенской области, неподалеку от поворота на село Широкоис, произошло смертельное ДТП - сбили пешехода.

Трагедия случилась вечером в воскресенье, 23 апреля, около 21:00.

«На 565-м км трассы + 570 м водитель автомобиля «ГАЗ-2844SA» (грузовая «Газель». - Прим. ред.), мужчина 1964 года рождения, допустил наезд на пешехода», - уточнили в региональном управлении УГИБДД УМВД РФ.

Дорогу пересекал мужчина 1987 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.