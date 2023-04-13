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Происшествия

Появилась видеозапись с места взрыва банкомата в Пензе

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Кадры с места происшествия в торговом центре «Шуист», случившегося в четверг, 13 апреля, появились в соцсети «ВКонтакте».

На них видны серьезные разрушения: разбросанные куски пазогребневых плит и металлических конструкций, треснувшие стены.

Ранее очевидцы предположили, что злоумышленники взорвали банкомат.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», инцидент произошел около 4:00. Накануне около 16:00 банкомат, работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. Какую-то часть денег, очевидно, успели снять пользователи.

Ранее в УМВД России по Пензенской области сообщили, что ночью произошла кража денежных средств из банкомата, который расположен в торговом центре на улице Клары Цеткин. Правоохранители ищут подозреваемых.

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Источник — видео Анны Акульши, vk.com/penzanovosti
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