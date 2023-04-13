Появилась видеозапись с места взрыва банкомата в Пензе

13.04.2023 | 10:21

Кадры с места происшествия в торговом центре «Шуист», случившегося в четверг, 13 апреля, появились в соцсети «ВКонтакте».

На них видны серьезные разрушения: разбросанные куски пазогребневых плит и металлических конструкций, треснувшие стены.

Ранее очевидцы предположили, что злоумышленники взорвали банкомат.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», инцидент произошел около 4:00. Накануне около 16:00 банкомат, работающий только на выдачу, пополнили суммой 1 млн 600 тыс. рублей. Какую-то часть денег, очевидно, успели снять пользователи.

Ранее в УМВД России по Пензенской области сообщили, что ночью произошла кража денежных средств из банкомата, который расположен в торговом центре на улице Клары Цеткин. Правоохранители ищут подозреваемых.