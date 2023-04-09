Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 апр 2023|11:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

За сутки в регионе зарегистрировали более 40 пожаров

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за минувшие сутки случилось более 40 случаев возгорания сухой травы и мусора. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Больше всего пожаров было ликвидировано в Бессоновском (9), Сердобском (5) районе, Пензе, Никольском, Кузнецком (по 4) районах, а также в Пензенском, Каменском, Башмаковском (по 3).

«Во всех районах города и области проводятся профилактические мероприятия по разьяснению гражданам правил пожарной безопасности, авиамониторинг пожарной обстановки», - добавили в пресс-службе.

Спасатели призвали людей быть осторожными и беречь природу от огня.

Ранее сообщалось, что на территории Пензенской области действует особый противопожарный режим. С 8 апреля и до особого распоряжения леса для входа людей закрыты. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте