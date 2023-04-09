За сутки в регионе зарегистрировали более 40 пожаров

09.04.2023 | 09:56

В Пензенской области за минувшие сутки случилось более 40 случаев возгорания сухой травы и мусора. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Больше всего пожаров было ликвидировано в Бессоновском (9), Сердобском (5) районе, Пензе, Никольском, Кузнецком (по 4) районах, а также в Пензенском, Каменском, Башмаковском (по 3).

«Во всех районах города и области проводятся профилактические мероприятия по разьяснению гражданам правил пожарной безопасности, авиамониторинг пожарной обстановки», - добавили в пресс-службе.

Спасатели призвали людей быть осторожными и беречь природу от огня.

Ранее сообщалось, что на территории Пензенской области действует особый противопожарный режим. С 8 апреля и до особого распоряжения леса для входа людей закрыты. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня.