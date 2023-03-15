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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства разлива нефтепродуктов в Пензе

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает причины и обстоятельства разлива нефтепродуктов в Пензенской области.

«По предварительной информации, 10 марта 2023 года на станции Селикса в железной цистерне грузового поезда образовалась течь нефтепродуктов», - сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Также в Центральном МСУ на транспорте СК России проинформировали, что в результате работы экстренных служб разлив локализован, предприняты меры по минимизации вреда для экологии.

Ранее пензенцы, проживающие на улице Ермака, пожаловались на разлитое по их дворам дизельное топливо.

Они рассказали, что слышали странное шипение. По словам пензенцев, необычный звук шел со стороны железнодорожных путей, на которых стоят составы цистерн с нефтепродуктами. Люди предположили, что солярка вытекла из емкости. Однако домовладельцев о ЧП никто не оповестил.

Сейчас по факту разлива нефтепродуктов проводится доследственная проверка.

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Источник — фото vk.com/club127528397
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