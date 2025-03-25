Разлив нефти в Камешкирском районе: масштабы загрязнения выросли

25.03.2025 | 14:39

Ульяновский филиал компании «РуссНефть» оштрафовали за загрязнение отходами производства и химическими веществами земли в Камешкирском районе Пензенской области.

Утечка из нефтепровода произошла в октябре 2023 года вблизи села Старое Шаткино. Предварительно установили, что площадь загрязнения составила 400 кв. м.

Позже сотрудники управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям побывали на месте экологического бедствия с выездной проверкой. Они нашли снятый слой почвы, загрязненный нефтепродуктами. Его хранили на земле без использования твердого водонепроницаемого покрытия.

«Сотрудники управления также обнаружили разлив нефтепродуктов на площади 1 966 кв. м», - рассказали в Росприроднадзоре.

«РуссНефть» признали виновной в административном правонарушении в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Ей назначили штраф - 400 000 рублей.