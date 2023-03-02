На улице Лядова в Пензе загорелся салон красоты

В четверг, 2 марта, в Пензе на улице Лядова случился пожар в салоне красоты. Кадры с места ЧП опубликовала очевидица в социальной сети «ВКонтакте».
Она сняла, как из окон заведения, расположенного в жилом доме, валит черный дым, временами вырываются языки пламени.
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС России, вызов пожарные получили в 10:43. На ликвидацию пламени направились 14 человек на 3 спецмашинах.
Огонь охватил площадь в 10 кв. м в помещении на 1-м этаже. Спасатели эвакуировали из подъезда 8 человек.
Специалисты устанавливают причину пожара.
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