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Происшествия

50-летний житель Пензенской области погиб из-за неисправной печи

Печать

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В Нижнеломовском районе следователи проводят проверку по факту гибели человека в пожаре.

Первоначально установлено, что в четверг, 23 февраля, около 17:00 в доме на улице Крючовке в селе Мичкасские Выселки произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени обнаружили тело 50-летнего хозяина дома.

По имеющейся информации, мужчина проживал один. На его теле при осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружилось. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства смерти сельчанина. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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