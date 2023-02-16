40-летний житель Бессоновки пострадал при ночном пожаре

16.02.2023 | 11:30

В ночь на четверг, 16 февраля, в райцентре Бессоновка случился сильный пожар, на тушение которого привлекались силы двух пожарно-спасательных частей.

Сигнал, что на улице Центральной горит дом площадью 100 кв. м, поступил на пульт дежурного в 1:42. По адресу прибыли 20 человек личного состава, использовалось 6 единиц техники.

В борьбе с огнем участвовали 3 сотрудника Пензенского пожарно-спасательного центра. Как сообщили в ГБУ «ППСЦ», пожар был ликвидирован совместными усилиями ПСЧ-50 и ПСЧ-23.

Пламя уничтожило кровлю и выжгло здание изнутри.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали, что при пожаре пострадал 40-летний мужчина. Его госпитализировали.