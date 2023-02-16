Сетевое издание|18+|Четверг|16 фев 2023|11:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

40-летний житель Бессоновки пострадал при ночном пожаре

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на четверг, 16 февраля, в райцентре Бессоновка случился сильный пожар, на тушение которого привлекались силы двух пожарно-спасательных частей.

Сигнал, что на улице Центральной горит дом площадью 100 кв. м, поступил на пульт дежурного в 1:42. По адресу прибыли 20 человек личного состава, использовалось 6 единиц техники.

В борьбе с огнем участвовали 3 сотрудника Пензенского пожарно-спасательного центра. Как сообщили в ГБУ «ППСЦ», пожар был ликвидирован совместными усилиями ПСЧ-50 и ПСЧ-23.

Пламя уничтожило кровлю и выжгло здание изнутри.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области проинформировали, что при пожаре пострадал 40-летний мужчина. Его госпитализировали.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1 ГУ МЧС России по Пензенской области, № 2, 3 - pozhar.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте