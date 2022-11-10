В Иссинском районе столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

10.11.2022 | 08:53

В Пензенской области на 339-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов произошла авария с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, ДТП случилось в 19:12 среды, 9 ноября. Участниками стали водители Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Polo, Volvo и ВАЗ-2112.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Последствия аварии устраняли шесть спасателей, прибывших к месту происшествия на двух спецмашинах.

На участке трассы, где случилось ДТП, ограничили проезд и организовали реверсивное движение. К 23:45 последствия были устранены, дорога открыта, рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

6 ноября массовая авария произошла на 536-м километре трассы М5 в Нижнеломовском районе. Около 16:45 там столкнулись Kia, Hyundai, Audi и Ford. 32-летний водитель и 43-летний пассажир Kia от полученных повреждений скончались на месте. Другой пассажир (21-летний юноша) данного автомобиля госпитализирован. Травмы получили 36-летний водитель, 37-летняя пассажирка Ford и находившиеся в салоне два ребенка: девочка 2011 года рождения и мальчик 2008 года рождения.