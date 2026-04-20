Стали известны подробности трагедии на реке Атмис

В Нижнеломовском районе организовали проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины в реке Атмис вблизи села Лещиново.

Сообщение о безвестном исчезновении человека поступило в полицию 16 апреля. На берегу нашли его вещи и следы, ведущие в реку.

Водолазы обследовали место происшествия и вытащили тело мужчины.

Следователь осмотрел территорию, каких-либо повреждений на погибшем не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в областном СУ СКР.