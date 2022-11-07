Обнародованы подробности массового ДТП в Нижнеломовском районе

07.11.2022 | 13:03

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали аварию с участием четырех автомобилей на трассе М5 в Нижнеломовском районе.

По предварительным данным, в воскресенье, 6 ноября, около 16:40 на 535-м километре столкнулись Kia Rio с 32-летним мужчиной за рулем, Hyundai Solaris с водителем того же возраста, Audi A4 под управлением 37-летнего автолюбителя и Ford Focus - 36-летнего.

От полученных травм на месте аварии скончались водитель Kia и его 43-летний пассажир. Находившего в салоне 21-летнего юношу госпитализировали.

Также пострадали водитель Ford и его пассажиры: 37-летняя женщина, девочка 2011 года рождения и мальчик 2008 года рождения.

Из-за ДТП на участке трассы перекрыли движение. Образовалась пробка протяженностью около четырех километров.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.