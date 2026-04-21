В Никольске при пожаре пострадал мужчина

В Никольске в частном доме случился пожар, при котором пострадал человек. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 5:12 понедельника, 20 апреля.

Загорелся деревянный дом на улице Пролетарской. Для ликвидации пламени привлекли 10 человек и 4 единицы техники.

«Сгорела кровля, выгорело внутри дома общей площадью 100 кв. Пострадал 61-летний мужчина», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

12 апреля при пожаре в частном доме в селе Старая Толковка Пачелмского района пострадал 55-летний мужчина.