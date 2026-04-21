В Пензе упавшей с высоты уборщице выплатят 600 000 рублей

В Пензе пострадавшая на производстве уборщица добилась компенсации морального вреда.

В апреле 2025 года девушку взял на работу индивидуальный предприниматель, она должна была убирать помещения. Однако трудовой договор не оформлялся.

Спустя несколько месяцев работница мыла окна и упала с высоты третьего этажа. Девушка получила множественные переломы, ее здоровью причинен тяжкий вред.

Предприниматель не выплатил пострадавшей сотруднице компенсацию, и она обратилась в прокуратуру.

Надзорный орган подал иск в суд, чтобы установить факты трудовых отношений и несчастного случая на производстве. Эти требования удовлетворили, предпринимателя обязали выплатить девушке 600 000 рублей.

«Кроме того, по материалам проверки прокуратуры по данному факту, направленным в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - сообщили в областной прокуратуре.