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Происшествия

В Пензе выясняют обстоятельства гибели женщины при пожаре

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В Пензе при пожаре погибла престарелая женщина. Трагедия произошла в воскресенье, 23 октября, в Железнодорожном районе.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 16-м часу в одной из квартир дома на пересечении улиц Луговой и Планетной произошло возгорание. В жилой комнате обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительным данным, очаг возгорания находился там, где была установлена газовая плита.

Известно, что женщина проживала одна. На ее теле не нашли каких-либо повреждений, кроме ожогов. Тем не менее для установления точной причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины и причины пожара. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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