Пензенские спасатели нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

20.10.2022 | 16:25

В среду, 19 октября, в Пензенской области еще одна любительница «тихой охоты» не смогла самостоятельно выбраться из леса.

Пожилая женщина отправилась по грибы в район поселка Новая Жизнь Бессоновского района и заблудилась. Сообщение об этом поступило спасателям из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

На месте происшествия сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра и полиции провели поиск и нашли женщину.

«Медицинская помощь не потребовалась», - сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

Изобилие в пензенских лесах грибов после долгого их отсутствия дает себя знать. В октябре спасателям несколько раз приходилось выезжать на поиски заблудившихся.

Чтобы избежать подобных ситуаций, грибникам рекомендуется даже при краткосрочной прогулке взять с собой полностью заряженный телефон, компас, свисток, спички или зажигалку, запас воды, еды и таблеток при их регулярном приеме.

Следует всегда сообщать родственникам и знакомым место захода в лес и планируемое время возвращения. Нельзя отпускать детей в лес с пожилыми родственниками, особенно страдающими проблемами с памятью или хроническими заболеваниями.

Тем, кто потерял ориентацию в лесу, следует сразу позвонить по номеру 112. Также рекомендуется по возможности находиться на открытом пространстве и отвечать шумом на шум - кричать или дуть в свисток.