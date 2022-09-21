Происшествия

Пензенцы успели убрать машины с застланной паром парковки

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«Уберите машины срочно - они уже проваливаются» - такое обращение в социальных сетях написали водителям, оставившим свои автомобили недалеко от администрации Октябрьского района.

По свидетельствам очевидцев, сначала всю площадку рядом со строением на Германа Титова, 9, залило кипятком, люди ходили и ездили как в тумане. Через некоторое время стало понятно: это не только неудобно, но и опасно.

Горожане заметили, что под некоторыми стоящими машинами асфальт стал проваливаться. Но владельцы успели вовремя и спасли свои авто.

«Люди вышли, которые подальше стояли, сразу уехали, а «Калина» долго простояла. Потом с трудом, но выехала», - рассказал мужчина.

«Скорее всего, прорвало трубу», - предположил водитель.

Затем на месте побывала ремонтная бригада, и кипяток литься перестал. Через пару часов, когда вода сошла, страшные последствия ЧП стали еще очевиднее. Опасное место, откуда едва выбрались машины, огородили сигнальными лентами.

Асфальт вздыбился и пошел волнами. Через дорогу образовались ямы, из которых продолжал идти пар.

«Конечно, страшное дело это все. Все возможно - и провалиться, как было на Аустрина», - отметил пензенец.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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