Парковку у Октябрьской администрации заволокло паром
Жители Пензы обнаружили утечку горячей воды в районе улицы Германа Титова. О произошедшем рассказал один из участников городского водительского телеграм-сообщества.

«Около Октябрьской администрации уберите машины свои, часть уже проваливается», - написал автор видео.

На выложенных им кадрах - парковка, на которой стоит несколько автомобилей, окутанная клубами пара. На проезжей части рядом образовалась глубокая лужа, которую машины преодолевают с трудом.

Осенью 2019 года в Пензе произошел резонансный несчастный случай: из-за порыва на трубопроводе «Лада-Ларгус» провалилась в яму с кипятком, погибли двое мужчин.

После этого жители города неоднократно поднимали вопрос об опасности провалов, периодически образующихся на улицах города. Новая утечка вызвала особенно серьезные опасения именно из-за ассоциаций с трагедией на Аустрина.

