В аварии на улице Белинского в Кузнецке пострадали 3 человека

В субботу, 24 января, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека.

По предварительным данным, в 11:15 на улице Белинского столкнулись 2 машины: «Лада-Гранта» и Kia Rio. За рулем отечественного автомобиля находился 73-летний пенсионер, иномаркой управлял 41-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя и 64-летняя пассажирка «Гранты» получили травмы. Им всем потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

7 января на улице Чкалова в Кузнецке при столкновении 2 автомобилей пострадала 11-летняя девочка. Ее также пришлось госпитализировать.