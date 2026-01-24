Пострадал пешеход: в Городищенском районе «Калина» залетела под КамАЗ

В Городищенском районе при столкновении двух автомобилей пострадал пешеход. Подробности ДТП сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 11:00 пятницы, 23 января, в селе Павло-Куракино «Лада-Калина» залетела под КамАЗ. Легковым автомобилем управлял 42-летний мужчина, грузовиком - 20-летний.

После столкновения КамАЗ сместился и сбил 54-летнюю женщину. Медики госпитализировали ее.

В аварии также пострадал 68-летний пассажир «Калины». Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.