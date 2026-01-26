В Кузнецком районе водители двух Renault попали в больницу после ДТП

В Кузнецком районе водители двух Renault попали в больницу после ДТП
Утром в воскресенье, 25 января, в Кузнецком районе в ДТП попали 2 иномарки. Аварию прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 8:25 на 29-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир столкнулись Renault Arkana под управлением 59-летней женщины и Renault Symbol, за рулем которого находился мужчина того же возраста.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в ГАИ.

Днем ранее, 24-го числа, на улице Белинского в Кузнецке при столкновении «Лады-Гранты» и Kia Rio пострадали 3 человека.

