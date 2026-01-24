При пожаре в Каменке спасли двух женщин и ребенка

В Каменке при пожаре спасли трех человек. ЧП случилось в пятницу, 23 января. Вызов спасателям поступил в 6:51.

Загорелся кирпичный дом общей площадью 80 кв. метров. На ликвидацию пламени привлекли 10 человек и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил площадь в 18 кв. метров. Пожарные спасли двух женщин 1952 и 1974 года рождения, а также мальчика 2012 года рождения, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

