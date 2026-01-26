На улице Строителей в Пензе сгорел легковой автомобиль

Вечером в понедельник, 26 января, на улице Строителей в Пензе загорелся легковой автомобиль. Пламя охватило его после ДТП.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 17:05. На месте работали 5 пожарных и 1 спецмашина.

«Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

По словам очевидцев, в обоих автомобилях водителями были девушки. После того как одна машина загорелась, вторую в помощью троса убрали в сторону.

18 декабря на улице Свободы в Пензе сгорела «десятка». 15 декабря на улице Злобина после столкновения с другим автомобилем пламя охватило Kia. 4 декабря на трассе М-5 в Бессоновском районе, возле поворота на село Николо-Райское, во время движения вспыхнул самосвал.