В СКР прокомментировали трагедию в Шемышейском районе

В Шемышейском районе организовали доследственную проверку по факту смерти 53-летнего мужчины при пожаре. Трагедия случилась утром в понедельник, 26 января, в селе Старое Захаркино.

Сигнал о возгорании в деревянном доме площадью 60 квадратных метров на улице Луговой поступил в МЧС в 7:04. После тушения огня спасатели обнаружили тело человека.

В Зареченском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области проводится проверка по факту смерти мужчины при пожаре.

«В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в областном управлении СКР.

По результатам проверки, в ходе которой установят все обстоятельства и причину пожара, будет принято процессуальное решение.