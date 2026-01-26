В центре Пензы задержали юношей, которым не понравился шлагбаум

В воскресенье, 25 января, двоих 18-летних пензенцев задержали в центре города за умышленное повреждение шлагбаума, сообщили в областном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел ночью на улице Кирова. Сигнал на пульт централизованного наблюдения поступил в половине второго.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили группу молодых людей. Двое из них из хулиганских побуждений повредили устройство для преграждения пути.

Пензенцы попытались скрыться, но были оперативно задержаны росгвардейцами.

«В ходе профилактической беседы правоохранители обратили внимание, что от молодых людей исходил стойкий запах алкоголя. Для дальнейшего разбирательства задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции», - рассказали в управлении.