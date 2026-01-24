В Пензе продолжают тушить пожар на нефтебазе

Происшествия

В Пензе продолжают тушить пожар на нефтебазе
Печать
Telegram

В Пензе продолжается работа над локализацией пожара на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере Max утром в субботу, 24 января.

На борьбу с пламенем привлекли 150 спасателей и более 40 единиц техники.

«Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть. Главная задача - не допустить распространение огня», - пояснил Мельниченко.

По его словам, пожарным приходится бороться не только с возгоранием, но и с холодом. Для них оборудовали пункт обогрева.

В Пензе продолжают тушить пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе произошел после атаки БПЛА около 4:00 23 января. На объект упали обломки летательных аппаратов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар бпла губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!