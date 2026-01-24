В Пензе продолжают тушить пожар на нефтебазе

В Пензе продолжается работа над локализацией пожара на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко в мессенджере Max утром в субботу, 24 января.

На борьбу с пламенем привлекли 150 спасателей и более 40 единиц техники.

«Особенность тушения таких пожаров в том, что нефтепродукты должны полностью выгореть. Главная задача - не допустить распространение огня», - пояснил Мельниченко.

По его словам, пожарным приходится бороться не только с возгоранием, но и с холодом. Для них оборудовали пункт обогрева.

Пожар на нефтебазе произошел после атаки БПЛА около 4:00 23 января. На объект упали обломки летательных аппаратов.