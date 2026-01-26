В Шемышейском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина

Происшествия

В Шемышейском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина
Утром в понедельник, 26 января, в селе Старое Захаркино Шемышейского района случился смертельный пожар. Сигнал поступил в МЧС в 7:04.

На улице Луговой сгорел деревянный дом площадью 60 квадратных метров. Погиб 53-летний мужчина.

«На тушение пожара привлекалось 5 человек личного состава и 3 единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причина трагедии сейчас устанавливается.

24 января в селе Сосновка Бессоновского района при пожаре погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

пожар мчс смерть
 
 
 
 
 

