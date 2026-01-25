В Бессоновском районе при пожаре погиб человек

В Бессоновском районе при пожаре погиб человек
В ночь на субботу, 24 января, в селе Сосновка в Бессоновском районе пожар унес жизнь пожилого мужчины.

Сообщение о возгорании на улице Заречной поступило спасателям в 00:55. Для ликвидации пламени привлекли 4 сотрудников службы и 2 единицы техники.

Огонь уничтожил деревянную хозпостройку площадью 8 кв. м, выгорело также 20 кв. м кровли кирпичного ангара площадью 120 кв. м.

Обнаружен погибший мужчина 63 лет, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительной причиной трагедии названо нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В Бессоновском межрайонном отделе СУ СКР по Пензенской области проводится проверка, сообщили в региональном следственном управлении. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

