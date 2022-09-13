Погибший в огне пенсионер из Кузнецкого района жил один

13.09.2022 | 15:16

В Кузнецком районе начата доследственная проверка по факту гибели 74-летнего мужчины при пожаре.

В ночь на вторник, 13 сентября, в селе Поселки сгорел кирпичный садовый домик площадью 60 кв. м и деревянная надворная постройка площадью 20 кв. м.

Потушив огонь, спасатели обнаружили в комнате тело хозяина. На момент ЧП он был один в доме.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины и возгорания. После проверки будет принято процессуальное решение.