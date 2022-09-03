Задавившего девочку в Истре пензенца просят освободить от ответственности

03.09.2022 | 15:35

Тысячи граждан России встали на защиту 33-летнего уроженца Пензенской области - участника смертельного ДТП в подмосковной Истре.

Трагедия случилась в четверг, 1 сентября. Водитель мусоровоза марки МАЗ при выезде с второстепенной дороги на главную наехал на девочек-сестер, которые пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Трехлетняя девочка погибла на месте, пятилетняя была госпитализирована с травмами.

Уголовное дело, возбужденное по этому факту, будут расследовать в специализированном отделе по ДТП главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области.

Водителю, уроженцу Белинского района Пензенской области Александру М., установлен запрет на управление автомобилем и иными механическими транспортными средствами.

В его защиту на платформе для общественных кампаний www.change.org размещена петиция, адресованная Следственному комитету РФ и его руководителю Александру Бастрыкину.

«Просим освободить от уголовной ответственности водителя мусоровоза, сбившего детей по нелепой случайности в г. Истре 01.09.2022. Водитель не мог видеть пешеходов (детей), переходивших дорогу в неположенном месте проезжей части, - ответственность за это лежит на родителях», - говорится в ней.

На сайте также отмечается, что, когда петиция соберет 10 000 подписей, вероятнее всего, на нее будет реакция.

По состоянию на 15:33 субботы, 3 сентября, электронные голоса в защиту водителя отдали 8 404 человека.