В Пензе ищут свидетелей ДТП с падением пассажира на ул. Мира

В Пензе ищут свидетелей ДТП с падением пассажира на ул. Мира
В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Мира 5 марта.

По предварительным данным, в 14:40 напротив дома № 44а, недалеко от остановки «Жилой комплекс «Фаворит», в общественном транспорте неизвестной марки упала 57-летняя женщина.

Она получила травмы.

Установить водителя, который допустил падение пассажира, пока не удалось.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, каб. 18.

